FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Eurimpianti Srl è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2024. L’azienda ha sede nella zona industriale di Erchie in provincia di Brindisi. Si occupa di blocchiere, splittatrici burattatrici, impianti di automazione industriali per manufatti in cemento e degli impianti di dosaggio. Progettazione, realizzazione montaggio e addestramento sono garantiti durante la produzione con l’intervento di tecnici competenti e qualificati.

I titolari Fabio Doria e Lorenzo Massari hanno dichiarato: “ Abbiamo raggiunto l’accordo col direttore commerciale Andrea Fanigliulo e garantiremo un sostegno economico importante per la prossima stagione di basket alla squadra brindisina”.