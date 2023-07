Nella sua carriera Morris ha giocato inoltre nello Spalato in Croazia, nel Legia Varsavia in Polonia nell’Orleans in Francia, nel Mitteldeutschern in Germania e nei Detroit Pistons in NBA negli Stati Uniti d’America. Morris ritroverà una squadra Italiana dopo 7 anni. Ha giocato nella Cestistica Civitavecchia in Serie B nel 2016.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Jamel Morris 31 anni dal Liektabelis per la prossima stagione. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2025. L’americano in questa stagione nel Liektabelis in Lituania ha avuto una media di 15 punti a partita.