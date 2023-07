Malaventura eccelle nelle conclusioni da 2 punti, triple e tiri liberi. Veloce nel conquistare i rimbalzi, in fase difensiva e come organizzazione del gioco. Il tecnico Fabio Corbani, potrà contare su di lui per raggiungere la salvezza e cercare la qualificazione ai Play Off nella prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato Niccolò Malaventura, 18 anni a titolo definitivo dal Pesaro. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Giocherà nel ruolo di play-guardia. Per il cestista è un ritorno in Puglia. Prima di andare nella squadra marchigiana, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Happy Casa.