Popyrin è il numero 67 al mondo nella Classifica ATP. Lo svizzero è settantaduesimo. Wawrinka non vince un torneo ATP dal 2017 quando trionfò a Ginevra. Popyrin è il primo australiano a vincere a Umago. Popyrin succede nell’ albo d’oro di questo torneo a Jannik Sinner che vinse nel 2022.

L’australiano Alexei Popyrin vince il torneo sulla terra rossa ATP 250 di Umago in Croazia. Prevale in finale 6-7 6-3 6-4 in 2 ore e 36 minuti con lo svizzero Stan Wawrinka. Per l’australiano secondo titolo in un torneo ATP della sua carriera dopo quello vinto a Singapore nel 2021.