Nel Brescia ha vinto a Torino una storica Coppa Italia nel 2022. Laquintana ha disputato col Biella l’ Eurochallenge nel 2015 e con il Brescia l’ Eurocup dal 2021 al 2023. E’ nato a Monopoli e ha già giocato in Puglia nel Ruvo in Serie B e nel Cus Bari in C. E’ molto veloce e preciso sia nelle triple che nelle conclusioni da 2 punti.

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato Tommy Laquintana 28 anni dal Brescia per la prossima stagione. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2026. In questa stagione il giocatore ha avuto una media di 78 punti a partita. Nella sua carriera inoltre ha giocato in A/1 con Capo d’ Orlando, Biella Pistoia e Trieste.