Non sarà semplice trovare l’accordo perché secondo indiscrezioni Oudin avrebbe richieste da numerosi club europei. Il tecnico D’ Aversa punta molto su di lui e Corvino cercherà di accontentarlo. L’attaccante in Serie A con i giallorossi pugliesi ha disputato 31 gare e realizzato 3 reti.

FRANCESCO LOIACONO - Il francese Remi Oudin 26 anni potrebbe tornare al Lecce. Il calciatore ha giocato nella squadra salentina in prestito in questa stagione ed è ritornato al Bordeaux, proprietario del cartellino. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino presto inizierà una trattativa con la società francese per riportarlo in Puglia.