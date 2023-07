Inoltre ha avuto una media di 1,7 di palle recuperate a partita. Bowman è stato per la Lega Basket il miglior difensore del torneo. Il presidente della squadra pugliese Fernando Marino e il direttore sportivo Leo De Rycke dovranno sostituirlo in modo adeguato per la prossima stagione.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha ceduto l’americano Kyran Bowman 26 anni al Treviso. Il cestista ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il giocatore in questa stagione ha avuto in Puglia una media di 388 punti in 33 gare giocate. Bowman ha totalizzato una percentuale di realizzazione del 45,8% nelle conclusioni da due punti, del 32,5% nelle triple e dell’ 80,3% nei tiri liberi.