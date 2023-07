Basket: l'Italia in ritiro dal 24 Luglio a Folgaria per prepararsi ai Mondiali

via Italbasket fb





Il 10 appuntamento con la Grecia ad Atene. Il 13 il match col Portorico a Ravenna. Il 20 incontreranno il Brasile a Shenzhen in Cina. Nei Mondiali la squadra di Gian Marco Pozzecco esordirà il 25 Agosto con l’ Angola alle 10 a Manila nelle Filippine. Il 27 la partita con la Repubblica Dominicana alle 10 a Manila e il 29 il confronto con le Filippine alle 14 a Manila.

L’Italia di basket andrà in ritiro a Folgaria in provincia di Trento dal 24 Luglio al 2 Agosto per prepararsi ai Mondiali che si giocheranno in Filippine, Giappone e Indonesia dal 25 Agosto al 10 Settembre. Gli azzurri saranno impegnati in numerose amichevoli in vista della rassegna iridata. Il 4 Agosto sfideranno la Turchia a Trento. Il 5 dovranno vedersela con Capoverde a Trento.