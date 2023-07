BARI - Sabato 15 luglio, alle ore 11.00, il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese incontrerà gli organi di informazione alla Vieste Beach Arena, sul Lungomare Europa della città garganica, per la presentazione della tappa locale del 24esimo tour internazionale dell’Italia Beach Soccer, che si terrà sabato 15 e domenica 16 luglio prossimi.L’evento sportivo richiamerà oltre 300 atleti fra gli ex calciatori professionisti delle quattro nazionali di Francia, Argentina, Albania e ovviamente Italia, i ragazzi del Campionato Universitario Nazionale e le ragazze delle società di danza affiliate all’Unione Italiana Sport Per tutti.Alla conferenza stampa, oltre all’assessore Piemontese, saranno presenti anche il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, l’assessore comunale allo Sport Dario Carlino, l’organizzatore e allenatore dell’IBS Maurizio Iorio, il presidente dell’ASD “Vieste in Movimento” Michele Prencipe e la presidente della cooperativa sociale “Il Filo d’Arianna” Barbara Rosaria Patetta, che gestisce il Centro Anti Violenza di Vico del Gargano. L’evento sportivo, infatti, è anche la ventesima tappa di “Allénati contro la Violenza”, la campagna contro la violenza sulle donne condivisa da Assessorato al Welfare e Assessorato allo Sport della Regione Puglia.