Biden: 'Kiev non è pronta per entrare nella Nato'

"Kiev non è pronta per entrare nella Nato, prima finisca la guerra". E' il monito lanciato da Londra dal presidente Usa Joe Biden alla vigilia del vertice Nato a Vilnius in cui frena sull'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza. Biden incontrerà oggi il premier britannico Sunak a Downing Street e Re Carlo III al Castello di Windsor prima di recarsi in Lituania: "Penso che dobbiamo tracciare un percorso, ma è prematuro chiedere un voto ora".Intanto il presidente ucraino Zelensky dichiara che gli aiuti statunitensi devono rimanere una priorità politica. Kiev intanto insiste sulle munizioni a grappolo: importanti per ripristinare la parità sul campo di battaglia.