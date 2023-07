MARGHERITA DI SAVOIA - Proseguono le indagini sulla morte del bambino di 6 anni, di origine rumena ma residente a Canosa, che ha perso tragicamente la vita sul litorale di Margherita di Savoia, nella Bat. Un dramma su cui ci sono ancora diversi coni d'ombra. Secondo le testimonianze dei presenti, il piccolo è stato trovato in 20 centimetri d'acqua da un bagnante, che ha subito allertato i soccorsi.Il bimbo di 6 anni, che avrebbe compiuto 7 anni il 21 luglio, era in spiaggia con altri bambini per un campo estivo. La prima ipotesi è stata quella di annegamento, poi mutata in un malore improvviso che avrebbe provocato un arresto cardiaco. La Procura dovrà accertare le cause del decesso, potrebbe infatti essere disposta l'autopsia.Nel caso in cui fosse annegato per cause estranee a fenomeni naturali, come un malore o una malattia congenita non diagnosticata, bisognerà accertare perché non sia stata attivata immediatamente l'attività di soccorso, come invece ribadito dal titolare della spiaggia che ha ha confermato come il bagnino sia intervenuto prontamente anche con l'ausilio del 118 e siano state effettuate tutte le manovre necessarie, anche mediante defibrillatore.L'ipotesi di reato, nel caso in cui venga aperto un fascicolo, sarebbe quella di omicidio colposo per mancata vigilanza su minore.