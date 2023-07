Nella sua carriera è stato all’ Empoli in A e B, Parma in cadetteria, Bologna Carpi e Pescara nella massima serie. La società salentina lo aveva ingaggiato a Gennaio 2023 dal Parma. Molto veloce in fase difensiva e nelle incursioni verso l’area di rigore. E’ già a disposizione del tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco.

- Il Lecce ha ceduto il difensore Simone Romagnoli 33 anni a titolo definitivo al Frosinone in Serie A. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Nella stagione che è terminata il 4 Giugno Romagnoli ha giocato 7 partite con i salentini.