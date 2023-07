BARI - Dopo l'incendio nella zona del Porto di Bari, un altro grave rogo ha colpito la zona industriale della città, con le fiamme che si sono propagate nella campagna adiacente e hanno raggiunto parte del deposito dell'Amiu, causando preoccupazione e interventi immediati delle autorità.L'incendio è scoppiato ieri sera nella zona industriale di Bari, interessando gran parte della campagna circostante e poi propagandosi verso il deposito dell'Amiu, l'Azienda Multiservizi Integrati Urbani, situato nell'area. Le fiamme hanno rappresentato un serio rischio, mettendo a rischio strutture e terreni.Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono state prontamente allertate e si sono recate sul posto per spegnere le fiamme e contenere la propagazione dell'incendio. L'intervento tempestivo di questi operatori ha permesso di limitare i danni e di evitare situazioni potenzialmente più gravi.Il presidente dell'Amiu, Paolo Pate, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, si sono recati sul luogo dell'incendio per fare il punto della situazione e coordinare gli sforzi delle squadre di soccorso. La collaborazione tra le autorità e il personale degli enti preposti è stata fondamentale per affrontare la situazione in modo efficace e coordinato.La causa dell'incendio è ancora oggetto di indagine e si sta cercando di capire le ragioni scatenanti di questo rogo che ha interessato la zona industriale e la campagna adiacente. La sicurezza e la prevenzione sono aspetti cruciali per evitare simili eventi in futuro e garantire la tutela del territorio e delle strutture.L'incendio ha creato momenti di tensione e apprensione tra i residenti e le attività presenti nella zona industriale, ma l'intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha contribuito a riportare la situazione sotto controllo.Le autorità continuano a monitorare la situazione per accertarsi che le fiamme siano completamente spente e che non ci siano ulteriori rischi per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture presenti nell'area colpita.Si sottolinea l'importanza di prestare sempre massima attenzione e di adottare misure preventive per evitare incendi e pericoli di questo genere, tutelando l'ambiente e la sicurezza di tutti i cittadini.