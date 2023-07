FRANCESCO LOIACONO - Il Verona ha acquistato il centrocampista Riccardo Saponara 31 anni, svincolato dalla Fiorentina. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In questa stagione ha giocato 35 partite con la squadra toscana tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, realizzando 5 reti. Nella sua carriera è stato nella Sampdoria, Genoa Lecce Empoli Milan e Spezia. Il contratto con i viola era scaduto il 30 Giugno 2023. E’ molto veloce sia in marcatura che in appoggio agli attaccanti. E’ già a disposizione del nuovo tecnico dei veneti Marco Baroni.