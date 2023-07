BARLETTA - Con l'arrivo delle alte temperature estive, anche le piante e gli alberi soffrono a causa della disidratazione e dell'appassimento. Per fronteggiare questa situazione, i volontari de La Via della Felicità, un'associazione impegnata in iniziative per l'ambiente da anni, hanno dedicato una mattinata all'innaffiatura delle piante e degli alberi del Parco degli Ulivi e Parco dell'Umanità di Barletta.Le alte temperature possono provocare danni significativi alle piante erbacee e agli arbusti, quindi è fondamentale prendere misure per proteggerli. Le piante esposte al sole per lunghi periodi o che ricevono scarso irrigazione possono subire disidratazione e rallentamento del processo di fotosintesi clorofilliana.I volontari hanno preso in mano la situazione riempiendo bottiglie d'acqua per reidratare gli arbusti, inclusi quelli piantati dagli stessi volontari mesi fa, per ridare vitalità e bellezza al parco.Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell'iniziativa, sottolinea l'importanza di agire in modo costruttivo e sostenibile per preservare l'ambiente. La Via della Felicità trova ispirazione nella guida al buon senso scritta dall'umanitario L. Ron Hubbard, che invita a prendersi cura dell'ambiente e agire con responsabilità per il benessere della Terra.Le attività di salvataggio verde continueranno nelle prossime settimane, e chiunque desideri unirsi a quest'iniziativa o ottenere maggiori informazioni può contattare il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivere a laviadellafelicitabarletta@gmail.com . Un gesto semplice come l'innaffiatura può fare una grande differenza per preservare la bellezza del parco e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future.