BARI - Un'altra lite scatenata tra marito e moglie rischia di trasformarsi in tragedia, con l'episodio culminante verificatosi sulla Statale 100, in direzione Bari, all'altezza di una rotatoria. La dinamica esatta e il movente di questo pericoloso scontro sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.Tutto sembra essere iniziato nel paese d'origine della coppia, che da tempo versa in una profonda crisi. La lite, purtroppo, è scesa nuovamente in strada, con la donna che avrebbe cercato di allontanarsi con l'auto per sfuggire alla tensione. Tuttavia, il marito, deciso a impedirle la fuga, l'avrebbe raggiunta e bloccata impugnando un'ascia, con la quale ha poi colpito e conficcato sull'auto, precisamente sul fianco anteriore sinistro dell'Alfa Romeo.La situazione è diventata estremamente pericolosa, e le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente. Alcune Volanti della Polizia sono giunte sul posto per gestire la situazione. Il marito, nonostante abbia tentato di allontanarsi, è stato fermato dai poliziotti per garantire la sicurezza della moglie e di tutti gli utenti della strada.Nel frattempo, la donna, profondamente scossa dall'episodio, ha avuto un malore e ha avuto bisogno di assistenza medica immediata. Un equipaggio del 118 è stato tempestivamente inviato sul luogo dell'incidente per prestare le cure necessarie.Questa triste vicenda è un grido d'allarme sulla grave situazione di crisi all'interno della coppia, e sottolinea l'importanza di intervenire prontamente per prevenire possibili situazioni tragiche. È fondamentale che situazioni di conflitto e violenza all'interno della famiglia siano affrontate con tempestività e che venga garantita l'assistenza necessaria a tutti coloro che ne hanno bisogno.Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli di questo episodio e per prendere le misure appropriate a tutela delle persone coinvolte. In situazioni delicate come queste, è fondamentale offrire il supporto necessario per garantire la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte.