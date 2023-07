CONVERSANO - Tre giorni di festa, 300 rievocatori storici provenienti da tutta Italia, 13 banchi storici e didattici, scene rievocative e spettacoli d’epoca. E un attore di fama nazionale, Ettore Bassi, a vestire i panni del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il Signore della Contea la cui vita si perde fra leggenda e libri di storia.Questo il fulcro dell’evento Le Notti della Contea che dal 4 al 6 agosto animerà il centro di Conversano, la suggestiva Città dei Conti.L’APS SensAzioni del Sud, ancora una volta alla guida dell’evento, per l’8^ edizione della manifestazione rievocativa ha predisposto un ricco e variegato programma. Ogni sera, dalle ore 19.00 il via all’animazione a tema medievale con l’apertura della Taverna e dei Giochi Medievali in Villa Garibaldi dove sarà anche possibile cambiare gli euro nel “ducato apuliense”. Inoltre, in Corso Morea anche la Fiera dell’Antico Artigianato. Dalle ore 19.30 l’apertura dei banchi storici e didattici in corso Domenico Morea: Banco Carta di Fabriano, Banco della Pittura, Banco della Tessitura, Banco del Liutaio, Banco del Barbitonsore, Banco del Candelaio, Banco delle Zucche, Banco del Fabbro, Banco della Tintura della Lana, Banco del Vetraio, Banco della Pergamena, Banco della Concia, Banco delle Lanterne. Tutte le sere, inoltre saranno presenti in centro due accampamenti militari: un Accampamento dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme del XII/XIII secolo (in largo Torre Poligonale) e il secondo del XV secolo (piazza Castello). Dalle ore 21.30 il via alle scene rievocative della storia di Conversano: Il Processo alla Masciara - A.D. 1630 - (Largo Cattedrale); La Rissa in Taberna - A.D. 1250 - (Villa Garibaldi); Pigus Lo Giullaro - Spettacolo di giocoleria, magia comica, il rito del fuoco - (Piazza Castello); Sputafuochi Medievali – Giullari del Fuoco - (Piazza Conciliazione); Giocoliere Medievale (Scalinata di San Benedetto).La sera del 5 agosto al programma si aggiungerà lo spettacolo di falconeria e una visita esperienziale alla mostra “Paolo Finoglio: Arti, Amori e Affari a casa dell’Acquaviva”, presso il Museo Pinacoteca, con due turni di visite, alle ore 19.00 e alle ore 21.00 (info & prenotazioni 080/4958525 – a cura della Cooperativa Armida). Il 6 agosto, invece, per il gran finale partirà alle ore 20.00 il Corteo Storico Multiepoca con oltre 300 rievocatori storici. Alla testa del corteo ci sarà Ettore Bassi nel ruolo del Conte di Conversano.Il corteo sfilerà da via XXIV Maggio verso via Via Matteotti, Calata Vavalle, C.so Umberto I, Piazza XX Settembre, Via G.Di Vagno, Via Cosimo Conte, Piazza Battisti, Via Rosselli, Via Dante, Via Bolognini. All’arrivo del corteo in piazza Castello, previsto intorno alle ore 21.00, si svolgerà la presentazione dei gruppi storici, lo spettacolo di sbandieratori, tamburi, musici e il saluto del Conte che si affaccerà dalla Balconata monumentale del Castello di Conversano.Un programma ricchissimo che permetterà ai visitatori un autentico tuffo nella storia. Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi di Bari, dal CERS, dal CIANS e dalla BCC di Conversano.