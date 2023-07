NOCI - “Siamo molto contenti della riuscita dell’edizione 2023, abbiamo potuto dimostrare che un altro modo di fare festival è possibile: sostenibilità, inclusività e poliedricità sono state le parole chiave di questi 4 giorni”. Federica Florenzio e Francesco Natile, fondatori di Coopera Village commentano la riuscita della 4^ edizione del festival indipendente che si è svolto da giovedì a domenica scorsi nell’Oasi naturale di Barsento.“Abbiamo potuto constatare un crescente interesse per il festival: molti degli utenti che ci hanno raggiunto provenivano da altre parti di Puglia e d’Italia”. Soddisfazione e sguardo rivolto al futuro per i giovanissimi promotori del festival, firmato dalla Soc. Cooperativa COOPERA, che già danno appuntamento alla prossima edizione, nell’estate 2024.Domenica 16 luglio a chiudere l’evento è stato Pino D’Angiò, artista iconico degli anni ‘80 che è riuscito a far divertire, cantare e ballare un pubblico di giovanissimi, a dimostrazione che la buona musica non ha età. Prima di lui sul palco, a scaldare la platea, era stata la sensuale POPA. E già dal pomeriggio i visitatori avevano incontrato Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale) protagonista di un reading dal titolo “Italiani brava gente”.In questo COOPERA VILLAGE sono state davvero tante le proposte di arte, musica e intrattenimento, anche con nomi di rilievo del panorama culturale e artistico italiano: Francesco Posa, Laura Formenti e lo staff del sito satirico Lercio.it per la parte comedy; Maria Antonietta, l’Officina della Camomilla e Ginevra per la musica; Giorgia Soleri, influencer, attivista, modella e scrittrice protagonista di un talk su “donna e lavoro”. Nell’evento anche yoga all’alba, escursioni mattutine nella natura con colazione contadina, visite guidate alla Chiesa rupestre di Barsento con il FAI e laboratori di aquiloni, ceramica pugliese e orecchiette.Un modo inedito per vivere la Puglia, per scoprire la bellezza di divertirsi o di ritrovare il ben-essere in un luogo immerso nella natura con panorami mozzafiato.Appuntamento alla prossima estate per una nuova esperienza firmata Coopera Village.