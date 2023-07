- E' crollato un ponte i cui lavori di ristrutturazione durano da due anni per problemi strutturali, che da Heradros collega la tangenziale che porta a Patrasso, in Grecia. Il bilancio al momento è di un morto e due feriti, con la tv ellenica Ert che racconta che sotto le macerie si sentirebbero delle voci, per questo motivo sono utilizzati dei droni in modo da poter localizzare e soccorrere eventuali civili dispersi.