CERIGNOLA - Cerignola si appresta ad ospitare una nuova tappa del tour pugliese di Miss Italia 2023. Giovedì 27 luglio le aspiranti miss si ritroveranno nella cittadina foggiana già dalle ore 18.00 per una passeggiata culturale nel borgo antico che sarà occasione per uno speciale shooting fotografico.Alle ore 20.30, nella fantastica cornice di piazza Matteotti, avrà inizio la selezione, al termine della quale verranno nominate sei finaliste regionali tra cui Miss Cerignola.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti per l’hair style i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre per il make-up Bella Esthetic Concept e lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.L'evento è organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi con il patrocinio della Città di Cerignola.La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud e vedrà come ospiti la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Corgom retreading & recycling, Fenimprese, Zingrillo.com, Zama’, Domenico Buono Man Style Barletta.