Csv Taranto, riparte 'Giovani in volo'

TARANTO - Si rinnova anche nel prossimo anno scolastico 2023/2024 la magia di “Giovani in Volo”, l’ormai storico progetto del CSV Taranto per la promozione del volontariato nelle scuole.





A tal fine il CSV Taranto ha lanciato nei giorni scorsi l’Invito a collaborare Giovani in Volo. Cittadini attivi nella comunità locale, rivolto agli Enti del terzo settore – in particolare Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale – del territorio provinciale e finalizzato a raccogliere le loro proposte per avvicinare i giovani al volontariato e renderli partecipi della rigenerazione della nostra comunità.

Le proposte raccolte confluiranno nel nuovo Catalogo curato dal CSV Taranto che lo stesso diffonderà tra gli Istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia.

Tale strumento è pensato per favorire l’incontro tra scuola e volontariato e migliorare ulteriormente la collaborazione tra questi due mondi, allo scopo di costruire insieme esperienze sempre più significative per i/le giovani di Taranto e provincia.

Gli enti interessati potranno inviare, singolarmente o in gruppo, la loro proposta entro il prossimo 21 luglio utilizzando l’apposito modulo online disponibile, con l’invito e tutte le informazioni, sul sito www,csvtaranto.it.