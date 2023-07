FRANCESCO LOIACONO - Nella prima amichevole precampionato il Lecce vince 15-1 con la Rappresentativa Alto Adige a Folgaria in provincia di Trento. - Nella prima amichevole precampionato il Lecce vince 15-1 con la Rappresentativa Alto Adige a Folgaria in provincia di Trento.





Nel primo tempo al 7’ i salentini passano in vantaggio con Maleh con un tocco a porta vuota. Al 13’ raddoppia Strefezza con un rasoterra di destro. Al 19’ Maleh con un diagonale realizza la terza rete. Al 26’ Corfitzen con una girata al volo segna il quarto gol. Al 27’ la quinta realizzazione di Corfitzen con una conclusione di sinistro. Al 28’ gli altoatesini segnano. Il portiere Bleve devia nella sua porta. Al 35’ Caesay di testa permette ai giallorossi pugliesi di andare in gol per la sesta volta. Al 45’ la settima rete per merito di Di Francesco con un siluro da trenta metri. Nel secondo tempo al 10’ Listkowski su rigore realizza l’ottavo gol. Al 14’ Berisha segna la nona rete con un pallonetto. Al 20’ Corfitzen con un destro da fuori area consente alla squadra di Roberto D’ Aversa di andare in gol per la decima volta. Al 25’ Dorgu di piatto segna l’undicesima rete. Al 27’ Berisha con un bolide realizza il dodicesimo gol. Il Lecce riesce a segnare altre tre reti con Burnete al 29’ di destro, Rodriguez al 33’ di sinistro e di nuovo Rodriguez al 42’ con un tocco al volo.