BARI - In seguito alla segnalazione di una possibile compravendita impropria, gli agenti della sezione ambientale della Polizia Locale sono intervenuti in via Temenide, nei pressi del mercato rionale "Fadini", dove hanno fatto una scoperta inaspettata: un cucciolo di meticcio confuso tra la merce esposta da un rigattiere.Secondo quanto segnalato, il cagnolino, ancora senza microchip e con meno di 30 giorni di vita, sarebbe stato oggetto di una transazione. Gli agenti, conscii dell'importanza della microchippatura e delle normative riguardanti il benessere degli animali, hanno sollecitato la presunta proprietaria a procedere con le dovute pratiche.Tuttavia, la persona ha deciso di affidare il cucciolo alle cure della Polizia Locale, che, in collaborazione con l'Asl, si è assicurata che l'animale venisse consegnato in un luogo sicuro. Il cagnolino è stato così portato dai volontari del canile comunale di via Galeso, che si prenderanno cura di lui e lo metteranno a disposizione per un'adozione responsabile.Ora, grazie all'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale, il cucciolo ha l'opportunità di trovare una famiglia amorevole e una nuova casa. La vicenda sottolinea l'importanza del rispetto delle leggi a tutela degli animali e dell'adozione consapevole, al fine di garantire loro una vita dignitosa e serena.