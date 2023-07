Incendio sui Monti Rossi nel Catanese



Nel Palermitano, una donna di 88 anni ha perso la vita perché i soccorritori del servizio 118 non sono riusciti ad accedere alla sua abitazione a causa delle fiamme. Altri due corpi sono stati rinvenuti in una casupola a Cinisi. Aci Catena, nel Catanese, è stata colpita da un vasto incendio che ha generato grande preoccupazione. Renato Schifani, presidente della regione Sicilia, ha dichiarato che chiederà al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza.



Nel Reggino, un uomo di 98 anni ha perso la vita quando le fiamme hanno raggiunto la sua abitazione in campagna. Anche il Salento è colpito dagli incendi, con un'area a ridosso della spiaggia di San Cataldo, a Lecce, dove per precauzione è stato necessario evacuare un centinaio di bagnanti e le auto parcheggiate in zona.



L'Abruzzo ha visto un rogo divampare sul Monte Morrone, nella frazione Bagnaturo di Pratola Peligna.



Nel frattempo, al Nord, le regioni stanno affrontando i danni provocati dalla recente ondata di maltempo, con situazioni di emergenza, allagamenti e danni alle infrastrutture.



La situazione è di grande allerta e impegno per le autorità locali, che stanno cercando di gestire la crisi in corso e garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti dagli incendi e dai disastri naturali. Si sta facendo tutto il possibile per arginare gli incendi e aiutare le persone evacuate e colpite dai danni.



Le autorità regionali e nazionali stanno lavorando insieme per affrontare queste emergenze, e sarà fondamentale fornire aiuti e risorse necessarie per superare questa difficile fase.

