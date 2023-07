POLIGNANO A MARE - Da diverse ore è sparito nel nulla Vincenzo Oriolo, un 80enne che si trovava al Club Adriatico tra Cozze e Polignano. L'ultima volta che è stato avvistato risale alle 11.30, quando l'uomo indossava un costume blu e arancio e si è immerso nel mare per fare un bagno.Dopo essere risalito, Vincenzo Oriolo è misteriosamente scomparso, facendo perdere le proprie tracce. Con sé ha un telefono cellulare che continua a squillare senza risposta. I familiari e le autorità sono estremamente preoccupati e sono state avviate le ricerche per ritrovarlo.La Guardia Costiera sta conducendo le operazioni di ricerca sia via mare che via terra, impegnandosi in ogni sforzo per trovare il 80enne scomparso. La zona in cui è avvenuta la scomparsa è stata attentamente perlustrata, ma finora non ci sono stati segni di Vincenzo Oriolo.La comunità locale è unita nella speranza di ritrovarlo sano e salvo, e sono state diffuse le sue fotografie e informazioni nelle reti sociali e nei media locali per chiedere il supporto del pubblico nelle ricerche.Le autorità invitano chiunque abbia informazioni riguardanti la scomparsa di Vincenzo Oriolo a contattare immediatamente la Guardia Costiera o le forze dell'ordine locali. Ogni minuto è prezioso, e la collaborazione di tutti è fondamentale per riportare a casa l'anziano e rassicurare la sua famiglia in questa delicata situazione.