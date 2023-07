BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane hanno partecipato questa mattina al convegno organizzato da Filcams Cgil, dal titolo “Mettiamo il turismo sottosopra” e svoltosi al teatro Petruzzelli di Bari.“Uno dei temi cruciali che stiamo affrontando all'interno del nuovo piano strategico del turismo della Regione Puglia - ha dichiarato Lopane - è quello del personale, con la formazione sempre più centrale nelle politiche di sviluppo dell’intero ecosistema. Stiamo lavorando per accelerare i progetti di condivisione con le scuole, gli ITS e le Università pugliesi nella consapevolezza che oggi la domanda turistica ci impone di ricercare e formare non solo figure professionali classiche, come quelle di sala e di cucina, ma anche nuove competenze per stimolare la crescita delle nostre destinazioni. Accanto ad operatori, sindacati e associazioni di categoria - ha concluso - rafforziamo il gioco di squadra per disegnare percorsi di specializzazione utili ad attrarre i nostri giovani, creare lavoro e garantire al turismo della Puglia un futuro prospero e, soprattutto, sostenibile”.