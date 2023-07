BARI - Con riferimento ai numerosi recenti articoli di stampa, Ferrotramviaria deve precisare di non aver mai sospeso il servizio né soppresso alcuna fermata sulla linea automobilistica “Andria-Barletta Lido”. Non esistono, dunque, i disservizi registrati dagli organi di stampa a seguito di lamentele avanzate da alcuni passeggeri nei giorni scorsi. Lo rende noto Ferrotramviaria Spa in un comunicato.Non si comprendono, peraltro, le lamentele relative allo spostamento della fermata lungo la litoranea di Levante (dal Bar Levante a via A. Vespucci) atteso che tale spostamento, richiesto da questa Società per motivi di sicurezza nelle fasi di salita e discesa dell’utenza e condiviso dal Comune di Barletta, risale alla prima settimana del luglio 2021È superfluo sottolineare che di tale spostamento fu dato tempestivo avviso al pubblico già dal 9 luglio 2021.È, in definitiva, piuttosto singolare che, a distanza di due anni, venga sollevato un problema mai rilevato prima.