- Lunedì 10 luglio (ore 21 – ingresso libero fino a esaurimento posti - info e programma 0832344267 - lecceinscena.it) nel Chiostro dei Teatini a Lecce con una serata interamente dedicata ai Beatles prosegue la lunga estate del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Per il terzo appuntamento della rassegna "I concerti del Conservatorio", l’Ensemble pop-rock del Tito Schipa, guidato dai docenti Carolina Bubbico, Dario Congedo e Daniele Vitali, proporrà un viaggio musicale alla scoperta del decennio che ha cambiato per sempre la storia della musica e del costume in tutto il mondo. In scaletta una ventina di brani del repertorio dei Beatles, dagli esordi scatenati dei primissimi anni ’60 fino a "Let It Be", ultimo album in studio di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, uscito nel 1970. Help, Something, Love me do, Come together, Yesterday, Yellow submarine, A hard day’s night, She loves you, All you need is love, Twist and shout, Obladì obladà sono solo alcune delle canzoni del quartetto di Liverpool proposte dall’ensemble con arrangiamenti originali, prima della conclusiva “Hey jude”. Sul palco gli studenti e le studentesse Gabriele Caforio (voce), Giuseppe Calabrese (basso elettrico), Chiara Corallo (voce), Simone Dima (voce), Alessio Gaballo (chitarra acustica), Nicolò Gambino (chitarra elettrica), Marco Giaffreda (tres, trombone e percussioni), Flavia Graps, Alessia Leo, Giorgia Leo, Nicolò Primiceri, Raffaella Roccasecca (voce) e la collaboratrice esterna Aurora De Gregorio (voce).