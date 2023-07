ACQUAVIVA DELLE FONTI - È scoppiato un incendio nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, la zona dell'incendio è adiacente al pronto soccorso.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dall'ospedale si alza una lunga colonna di fumo nero.Il pronto soccorso è stato temporaneamente chiuso a seguito dell'incendio. Dipendenti e pazienti in grado di deambulare sono stati portati all'esterno del pronto soccorso, nei punti previsti dal piano di sicurezza, come da protocollo.Gli altri si sono trasferiti con le brande in un'area sicura all'interno dell'edificio. I dipendenti stanno distribuendo l'acqua agli anziani che erano in attesa.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, appresa la notizia, è in permanente contatto con la direzione sanitaria dell’Ente ecclesiastico per collaborare con le operazioni di messa in sicurezza della struttura.Il Presidente è assistito dall’assessore alla sanità Rocco Palese e dal direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, che stanno anche valutando e organizzando l’eventuale redistribuzione dei pazienti evacuati negli ospedali vicini della Regione Puglia."Speriamo che l'incendio venga domato e che non ci siano danni, perché è una struttura - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - che eroga prestazioni sanitarie estremamente qualificate e importanti per il nostro servizio sanitario".