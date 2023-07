MILANO - Sarà sentità nei prossimi giorni dai pm milanesi la 22enne che accusa di violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. La sua versione dell'episodio, così come le testimonianze di chi ha incontrato i due quella sera e l'analisi dei cellulari, potranno chiarire la precisa dinamica di ciò che è accaduto. Secondo la denuncia presentata dalla giovane lunedì scorso, i fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.Nel frattempo proseguono gli accertamenti degli agenti della Squadra Mobile di Milano e proseguono anche le ricerche dell'altro ragazzo, un amico di Leonardo che, secondo la giovane, avrebbe preso parte alla violenza consumata ai suoi danni in casa La Russa. Sebbene non sia stato ancora identificato, si tratterebbe di uno dei dj che quella sera hanno suonato all'Apophis Club di via Merlo, dove Leonardo e la 22enne, sua ex compagna di liceo, si sarebbero incontrati per caso.