FOGGIA - Non ce l'ha fatta Gianluca Ritrovato, il ciclista 49enne investito da un’auto martedì scorso a Foggia. Il fisioterapista del Don Uva è morto oggi dopo essere stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Riuniti di Foggia. Il dramma si è consumato in via Manfredonia, alla guida dell'auto una donna che si è subito fermata a prestare soccorso. Ritrovato lascia moglie e due figli.“Gianluca Ritrovato, il 49enne, fisioterapista presso l’Area ospedaliera di Universo Salute Foggia, vittima di un tragico incidente lo scorso 4 luglio in via Manfredonia, mentre era in sella alla sua bici, purtroppo non ce l’ha fatta. La città e l’intera Comunità di Don Uva sono in lutto. Un momento drammatico, di grande commozione condivisa dal presidente Giancarlo Pecoriello, dal vicepresidente esecutivo Paolo Telesforo, dall’AD Luca Vigilante, che unitamente al Cda, al Top Management, al Coordinamento e alle Direzioni Sanitarie, ai medici, al personale tutto partecipano al dolore della famiglia”. Così in un comunicato il Don Uva.