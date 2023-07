Giallo a Bari, cadavere in auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale





Secondo alcune indiscrezioni, si ipotizza che il cadavere possa appartenere a un senzatetto che occasionalmente trovava rifugio in quella zona. Un uomo con una protesi, simile alla vittima dell'incendio, è stato visto ieri sera all'esterno dell'ipermercato, il che farebbe pensare che potrebbe trattarsi della stessa persona. Attualmente, la zona è stata messa in sicurezza, e sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

BARI - Tragedia a Bari, nel parcheggio esterneo del centro commerciale Santa Caterina, dove è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di una persona all'interno di una piccola auto andata a fuoco. Al momento, l'identità della vittima non è ancora stata confermata. Le cause dell'incendio, avvenuto la scorsa notte intorno alle 3, rimangono da chiarire.