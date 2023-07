GINOSA - Questa estate la gravina di Ginosa e il nuovo lungomare di Marina di Ginosa si trasformeranno in grandi teatri a cielo aperto.Prende il via il 9 luglio “SpettacolArt’’, la rassegna teatrale inserita all’interno del calendario degli eventi culturali dell’estate 2023 ideato dal Comune di Ginosa intitolato “VertiGinosaeMarina’’.Una rassegna teatrale estiva gratuita pensata pensata per le famiglie e i più piccoli.Sei appuntamenti a Ginosa e Marina di Ginosa in location d’eccezione: lo scenario naturale del Rione Casale (presso l’anfiteatro) nel cuore della gravina, e il nuovo lungomare.Gli spettacoli rientrano nel Marameo Puglia Festival, dedicato a famiglie e bambini, organizzato dalle compagnie teatrali Malaluna Teatro APS e Molino d’Arte, giunto alla 5^ edizione. Un festival che ha sempre coinvolto compagnie nazionali e internazionali professionali e storiche, esperte nella produzione di spettacoli adatti ad un pubblico giovane.Primo appuntamento domenica 9 luglio 2023 alle ore 20,30 presso l’anfiteatro del Rione Casale di Ginosa (accesso da Via Burrone) con lo spettacolo “CAPPUCCETTO RED’’.Sinossi: nella nostra storia c’è una bambina, che tutti chiamano Cappuccetto Red per il colore della sua mantella. Un giorno la madre la manda a far visita alla nonna e le raccomanda di non fermarsi per strada per nessuna ragione. Nel bosco inizia la sua avventura e, cammina cammina, Cappuccetto Red si dimentica dei consigli della mamma…C’è ancora qualcuno che non la conosce? La fiaba di Cappuccetto Rosso, la più nota, la più cara ai bambini, e anche quella che viene narrata in tanti modi e tante versioni noi abbiamo deciso di raccontarla giocando con la lingua inglese.I bambini avranno così la possibilità di seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese quali i nomi degli animali, i numeri, i colori, i membri della famiglia, il saluto.Lo spettacolo è un piacevole e divertente pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per l’apprendimento di una nuova lingua.Grazie alla possibilità di interagire con gli spettatori affidata all’improvvisazione, lo spettacolo può variare la sua “dose” di inglese risultando così adatto ai bambini di tutte le età. Inoltre grazie a un doppio livello di lettura lo spettacolo risulta perfetto per un pubblico di famiglie.INGRESSO LIBERO