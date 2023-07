NOCI - Natura, tanta natura, benessere, esperienze, arte, concerti, show comici, talk e presentazioni. Il Festival indipendente di musica, arte e cultura, COOPERA VILLAGE, dal 13 al 16 luglio nell’Oasi Naturale di Barsento, promette per questa edizione grandi sorprese.Durante la Preview, la presentazione generale del progetto ad ospiti e stampa.Presenti i rappresentanti della Soc. Coop. COOPERA che organizza l’evento, con i fondatori del Festival Federica Florenzio e Francesco Natile, il Direttore Artistico per la parte musicale Pasquale Surace e i numerosi partner (Radio JP, Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte, Circolo Legambiente Putignano, Red Bull, Plebiscito di Libri, We Reading).In rappresentanza dei Comuni in cui ricade l’Oasi di Barsento presenti il Sindaco di Noci, Francesco Intini, la Vice Sindaca di Alberobello, Ornella Tripaldi, e per Putignano il Vice Sindaco Alessandro D’Aprile e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Vinella.Gli organizzatori promettono “un’esperienza immersiva, inclusiva, sostenibile che parte dalla musica e dai palchi ma si sviscera in tantissimi ambiti diversi (workshop creativi, talk, momenti dedicati al benessere, mostre e residenze artistiche), permettendo all’utente (qualsiasi età abbia e in qualsiasi genere si riconosca) di trovare qualcosa da scoprire.Durante la Preview, la presentazione generale del progetto ad ospiti e stampa”.COOPERA VILLAGE offrirà l’occasione di vivere il parco del Barsento con rispetto e comunque in modo immersivo, grazie al camping, ai laboratori, alle escursioni e alle visite guidate. Di scoprire natura e arte rupestre. Di partecipare ad eventi musicali e culturali, fra mostre, presentazioni e arte in ogni sua forma.Di rilievo anche il parterre di artisti anche di fama nazionale che saranno ospiti di questa nuova edizione di Coopera Village: da Giorgia Soleri, attivista, scrittrice e modella che il 15 luglio dialogherà su “donne e lavoro”, a Bebo della band “Lo Stato Sociale” che il 16 luglio presenterà “Italiani brava gente”, e ogni sera DJ Set e altri eventi musicali. Ad esibirsi sul main stage saranno: Maria Antonietta il 13 luglio, L’Officina della Camomilla il 14 luglio; Ginevra il 15 luglio; Popa il 16 luglio; e gran finale, sempre domenica 16, con Pino D’Angiò.