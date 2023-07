via F1 fb





Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha riportato la Rossa sul podio per la terza volta in questo campionato, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton. Ritirata l'altra Ferrari condotta da Carlos Sainz Junior. Dopo questo appuntamento, la Formula 1 osserverà la pausa estiva e tornerà il 27 agosto a Zandvoort, dove si correrà il Gran Premio dei Paesi Bassi.

- Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Belgio, corso nel pomeriggio di domenica 30 luglio sul circuito di Spa Francorchamps. Partito dalla sesta posizione, il pilota olandese della Red Bull ha centrato l'ottavo successivo consecutivo e la decida vittoria stagionale del Mondiale di Formula 1 2023. Il campione del mondo ha preceduto il messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia.