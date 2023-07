ANDRIA - Grave incidente questa mattina sulla Andria-Trani dove due ragazzi sono rimasti coinvolti mentre si trovavano a bordo di un'Audi che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada urtando il guardrail e ribaltandosi. I due giovani sono stati soccorsi dal 118. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre il passeggero è stato trasferito al Bonomo di Andria in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.