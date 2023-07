SPECCHIA - Il Comitato Festa Madonna del Passo di Specchia e l’Associazione di promozione sociale “Ala di Riserva” di Alessano comunicano che Domenica 16 Luglio alle ore 21.00 in Piazza del Popolo, con il patrocinio del Comune di Specchia e la partnership di Radio Venere e Radio Peterpan, si svolgerà l’evento “Aspettando la Festa della Madonna del Passo 2023” e sarà possibile assistere allo spettacolo musicale “Il Magico Mondo di Disney”.Un racconto vivace ed avvincente, grazie alla preziosa regia di Lucio Ianni, con giovani attori, accompagnati dalla colonna sonora dei canti fantasia Disney proposti dal Coro “Ala di Riserva” di Alessano, magistralmente diretto dal Maestro Sergio Filippo, con le coreografie delle insegnanti della Kitri Ballet di Alessano, sinonimo di qualità e professionalità.Appuntamento imperdibile per grandi e piccini in un contesto accogliente e familiare, per respirare la magia Disney, durante una serata dove il borgo antico specchiese sarà proiettato nel magico mondo delle più note favole, grazie ai canti e alle musiche che hanno permesso di sognare ad occhi aperti a intere generazioni e Piazza del Popolo si trasformerà in un grande teatro, dove ogni spettatore avrà la possibilità di seguire l’evento comodamente.Il coro “Ala di Riserva” di Alessano è formato da circa 50 elementi e rappresenta un vero spaccato della società: artigiani e commercianti, professionisti e casalinghe, ma anche pensionati, tante voci che diventano come un unico strumento musicale.Il gruppo corale vanta un repertorio classico di musica sacra e profana che spazia dal ‘500 al ‘900, esegue concerti in tutto il territorio leccese, esibendosi anche oltre i suoi confini, come nel 2018, quando insieme agli altri cori di Alessano (Parrocchia e Convento Cappuccini) ha partecipato all’evento più importante: cantare alla presenza del Santo Padre il 20 Aprile 2018, durante la sua visita sulla tomba di don Tonino Bello e il 1 Dicembre dello stesso anno quando le Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e di Molfetta hanno ricambiato la visita del Santo Padre, recandosi a Roma per una Udienza Speciale. Anche in quella occasione il “coro di Alessano per don Tonino” ha cantato insieme al coro polifonico di Molfetta all’interno dell’Aula Paolo VI, gremita di gente, in diretta su TV2000, sempre alla presenza del Santo Padre.Grande successo il coro ha riscosso quando è stato ospite della trasmissione Linea Verde su Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini, con la quale, presso la cascata monumentale di Leuca, ha cantato “Freedom”, canzone molto cara a Don Tonino Bello.“Kitri Ballet” nasce nel 2012 dalla collaborazione ormai consolidata di sei amiche e fin dall’inizio della sua attività ha attuato diversi progetti aventi come tematica la Danza Inclusiva. Le sei docenti della scuola di danza, inoltre, si sono specializzate principalmente nella differenziazione dei corsi, grazie allo studio ed ai loro continui aggiornamenti, possono offrire corsi di: Giocodanza, Propedeutica, Danza Classica, Modern Contemporary, Danza per Adulti, Hip Hop, Danza Aerea, Ginnastica Metodo Pilates e Ginnastica Posturale.L’evento anticipa i tre giorni, 8,9 e 10 settembre, dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Passo, che ogni anno richiamano migliaia di persone a Specchia.