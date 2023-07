Guinness World Records torna in Puglia per due eventi

Si terrà domani 27 Luglio 2023 presso la Sala degli Specchi nel Palazzo di Città di Bitonto la conferenza stampa riguardante il primo dei due eventi (20 Agosto, Bitonto - 25 Agosto, Gioia del Colle) per i quali la Guinness World Records sarà nuovamente presente in Puglia.

L'appuntamento è per le ore 18.30 con la presenza dell'atleta Leonardo Saponaro. Interverranno Il Sindaco Francesco Paolo Ricci, il Vice Sindaco Marianna Legista, L'Assessore Serena Schiraldi, il Referente ANCI Bike Economy Tommaso Depalma, la Caporedattrice di "BitontoLive.it" Mariella Vitucci, il Direttore di "Da Bitonto" Mario Sicolo e il Presidente della Polisportiva "Amici di Marco" (Associazione curatrice dell'iniziativa) Gaetano Giampalmo.

L'atleta Saponaro, classe 1992, vanta un ricco e variegato palmares fatto di vittorie, riconoscimenti e iniziative di successo. Si dedica all'ultracycling dopo un lungo periodo all'interno di diverse competizioni sul territorio nazionale e internazionale, tra cui spiccano due convocazioni consecutive ai Campionati Italiani, il GiroBIO e un Mondiale. Dopo aver effettuato in solitaria un Giro d'Italia di 2500 km in 10 giorni, idealizza e realizza il Giro di Puglia in 24 ore e successivamente inizia a far parte della Guinness World Records conquistando due titoli mondiali nel 2019. L'ultimo evento, intitolato "Plebiscito Coast2Coast" lo ha visto effettuare un percorso, da un lato all'altro degli Appennini, iniziato a Piazza del Plebiscito a Napoli e terminato dopo 350 km e 14 ore esatte in Piazza Plebiscito nella sua Ceglie Messapica (BR).