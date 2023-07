MOLFETTA - Renga e Nek, insieme, a Molfetta tra divertimento, ottima musica e amicizia Venerdì 4 agosto sulla Banchina San Domenico a Molfetta si esibiranno Francesco Renga e Nek, due artisti che hanno segnato decenni di musica pop italiana, i quali insieme proporranno uno spettacolo musicale nel quale saranno eseguiti i brani che hanno caratterizzato i loro percorsi, oltre agli inediti che hanno prodotto in duo e che saranno raccolti nell’album in uscita l’8 settembre.Questo nuovo progetto musicale è nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere nuove esperienze musicali. Prima hanno iniziato a cantare insieme dal vivo e poi si sono dedicati alla scrittura di nuove canzoni nelle quali uniscono le loro capacità e il proprio talento. Quello che ne è venuto fuori è una raccolta di 11 brani nella quale è percepibile la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche.L'album è stato anticipato dai brani “L'Infinito più o meno” e "Il solito lido", che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell'estate italiana. Questi sono già in scaletta nel concerto che stanno proponendo in giro per l’Italia e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all'Arena di Verona, già sold out e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Mi). 40 anni artistici per uno e 30 per l’altro, i due hanno alle spalle dei percorsi virtuosi, con innumerevoli successi. Renga ha iniziato la sua attività con i Timoria per poi procedere da solista.Ha all'attivo 8 album d'inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek) e ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d'oro. Inoltre vanta 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano "Angelo" e 2 premi della critica, con i brani "L'uomo che ride" e "Raccontami". Cantante e polistrumentista, con un’esperienza di oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek, al secolo Filippo Neviani, è una delle voci maschili più apprezzate del panorama musicale italiano, che si è distinta già dal suo esordio nel 1992 con l'album “Nek”.Negli ultimi anni è stato impegnato anche nella conduzione di programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due e che tornerà nel 2023 per la seconda edizione, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 ha pubblicato l'album celebrativo "5030", che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.Durante l’esibizione, portata a Barletta grazie all’impegno dell’agenzia PDL Comunicazione & Eventi di Pasquale De Leo, Renga e Nek, come due amici di vecchia data, si scambieranno le canzoni di successo per oltre due ore di seguito. Saranno proposte solo hit, in modo da creare l’effetto di un grande karaoke, perché sarà inevitabile per il pubblico cantare questi emozionanti successi e accompagnare, finanche sovrastare i cantanti stessi, per una grande festa all’insegna dell’amicizia e del divertimento.Banchina San Domenico – Banchina San Domenico – Molfetta (Ba)Infoline: 080 321 6062Inizio concerto: 21:00