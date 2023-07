E' Huw Edwards l'anchorman della BBC coinvolto in uno scandalo sessuale. Il 61enne giornalista, famoso per aver raccontato ai britannici i funerali della Regina Elisabetta II ed il matrimonio reale tra William e Kate, è stato accusato di aver pagato un 17enne per l'invio, a pagamento, di foto esplicite. A confermare lo scandalo sollevato dal Sun è stata la moglie di Edwards, rivelando che il marito che si trova in ospedale soffre di "problemi di salute mentali".