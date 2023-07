VICO DEL GARGANO – É una delle feste più sentite a Vico del Gargano. Alla Madonna del Carmine il “paese dell’amore” dedicherà, come da tradizione, quasi una settimana di celebrazioni religiose e civili da sabato 15 a mercoledì 19 luglio 2023. Tutte le iniziative sono organizzate dalla Confraternita dei Carmelitani Scalzi di Vico del Gargano.Nel programma religioso, spicca la giornata di domenica 16 luglio: alle ore 19, infatti, si terrà la santa messa solenne animata dal Coro dei Carmelitani e da quello inter-parrocchiale di Manfredonia diretto dalla Maestra Raffaella Armillotta; a seguire, le vie del paese saranno attraversate dalla solenne processione che porterà la sacra Icona della Madonna del Carmine; al termine, grande spettacolo pirotecnico in piazza San Domenico. Particolarmente ricco il programma delle celebrazioni civili.. Il 15-16 e 17 luglio, si terrà lo “Street Food Festival”: ogni giorno, dalle ore 11 alle ore 24, Piazza Croci sarà animata da musica, spettacoli, giochi e gonfiabili per i bambini, sbandieratori e mascotte. Piatto forte della manifestazione sarà lo street food, con la possibilità per tutti di degustare le tipicità del Gargano. Il 15 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Carmine si terrà lo spettacolo musicale degli Absolute Band. Il 16 e il 17 luglio, stessa location, il Complesso Bandistico Città di Lanciano e il Gruppo Bandistico Nardini di Vico del Gargano animeranno le vie del paese ed eseguiranno concerti.Il 19 luglio, alle ore 22, in Piazza Croci si potrà assistere al concerto gratuito di Marco Carta, impegnato nel suo “Supernova Tour”. Il cantante cagliaritano ha compiuto 38 anni lo scorso 21 maggio. Nel 2008 conquistò la vittoria ad “Amici”, talent show di Maria De Filippi. Nel 2009, con il brano “La forza mia”, trionfò al Festival di Sanremo. Oggi Marco Carta è un cantante più maturo, con un ampio repertorio di brani e un’energia interpretativa coinvolgente sul palco. É accompagnato da una band affiatata, con musicisti di assoluto rilievo. Le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, dopo il concerto, termineranno con un grande spettacolo di fuochi pirotecnici.Alla Festa della Madonna del Carmine parteciperà anche Adrien Carlozzi, sindaco del comune belga di Marchin dove è presente una comunità di vichesi e con il quale dal 1996 Vico del Gargano ha stretto un gemellaggio. Oggi, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 17.30, nell’aula consiliare di Vico del Gargano il sindaco Adrien Carlozzi sarà accolto per una visita istituzionale che rinnova l’antico e profondo legame tra i due borghi. Ad accoglierlo, oltre al sindaco Raffaele Sciscio e a una delegazione istituzionale rappresentativa del Consiglio comunale e della Giunta, ci saranno anche le Confraternite vichesi. Il sindaco belga resterà in paese fino a domenica 16 luglio, giornata in cui parteciperà alla santa messa solenne e, a seguire, all’imponente e suggestiva processione.A Marchin, gli emigranti provenienti da Vico del Gargano, negli scorsi decenni, hanno dato vita a una significativa comunità vichese. Attualmente, gli abitanti di Marchin con origini di Vico del Gargano e iscritti all’AIRE, l’Anagrafe per gli Italiani Residenti all’Estero, sono 120.Nella cittadina belga, c’è anche una Rue Vico del Gargano; così come nel ‘paese dell’amore’ esiste in zona 167 una piazza dedicata a Marchin.