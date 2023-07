I truffatori non vanno mai in vacanza

Per contrastare i truffatori che non vanno in vacanza nemmeno d’estate l’informazione è una delle armi più efficaci.

Proprio per questo la Polizia di Stato, da sempre vicina alle fasce più vulnerabili con le sue campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, ha realizzato uno spot che vede come protagonisti il conduttore televisivo Gianni Ippoliti e la signora Mariapia che vogliono ricordare a tutti che gli anziani non devono sentirsi mai soli, perché la Polizia in caso di bisogno è pronta ad accorrere tempestivamente in loro aiuto.

Lo spot fa parte delle numerose campagne di sensibilizzazione e prevenzione che la Polizia di Stato mette in campo per rendere più guardinghe ed informate le persone con consigli da seguire per contrastare efficacemente le diverse tipologie di truffe.

Nel 2022 le truffe contro gli anziani sono state 25.825 ad essere colpite sono persone vulnerabili, spesso sprovviste di quegli strumenti adatti a proteggersi.