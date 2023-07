VIESTE - Una tragica vicenda ha scosso la località balneare di Vieste, in provincia di Foggia, dove una 82enne ha perso la vita nel pomeriggio mentre si trovava in spiaggia per trascorrere le vacanze estive. La donna avrebbe accusato un improvviso malore, generando preoccupazione tra i presenti.Immediatamente, altri bagnanti e il personale del 118 sono intervenuti prontamente, allertati dalla gravità della situazione. Anche la capitaneria di porto è intervenuta per fornire assistenza in un momento così delicato.Nonostante gli sforzi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell'anziana, lasciando tutti i presenti profondamente scossi dall'accaduto.La comunità locale esprime il proprio cordoglio per la perdita della signora, mentre le autorità stanno indagando per comprendere meglio le circostanze del tragico evento.Un momento di lutto e riflessione per la tranquilla località di Vieste, che si unisce nel sostegno ai familiari dell'anziana vittima, colpiti da questa drammatica perdita durante un periodo di vacanza e serenità.