FOGGIA - La Procura di Foggia ha annunciato l'apertura di un fascicolo riguardante l'incendio che si è verificato martedì 25 luglio nelle campagne di Vieste, causando la distruzione di 200 ettari di bosco. Le accuse saranno formulate a carico di ignoti, e gli inquirenti stanno concentrando le attenzioni su un camping abbandonato nelle vicinanze di Baia San Felice.L'incendio ha generato gravi danni ambientali e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per bonificare l'area colpita. Fortunatamente, i circa 2mila turisti evacuati hanno potuto fare ritorno alle loro strutture, ma l'evento ha comunque suscitato grande preoccupazione e richiesto un'attenta indagine per stabilire le cause dell'incendio e individuare eventuali responsabilità. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alle indagini della Procura di Foggia.