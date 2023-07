Inchiesta aperta dalla Procura di Trani per l'incidente mortale a Canosa di Puglia: due giovani perdono la vita, il conducente del furgone indagato.

TRANI - La Procura di Trani ha avviato un'inchiesta per omicidio stradale al fine di fare chiarezza sull'incidente avvenuto lo scorso giovedì a Canosa di Puglia, nel nord Barese, che ha portato alla morte di due giovani di 17 anni, Domenico Di Nunno e Antonio Lovino. Il registro degli indagati include l'uomo di 44 anni originario di Barletta, che era alla guida del furgone coinvolto nello scontro con la moto su cui viaggiavano le vittime.Il magistrato Francesco Aiello sta coordinando le indagini, affidate agli agenti della Polizia locale, e ha disposto l'autopsia per fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Lunedì sarà conferito l'incarico al professor Antonio De Donno dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari per condurre gli accertamenti autoptici, previsti tra martedì e mercoledì. Una volta completati, le salme saranno restituite alle famiglie. I funerali dei due giovani, che erano anche compagni di classe, si terranno nel palazzetto dello sport di Canosa.