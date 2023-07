Nella sua carriera è stato nel settore giovanile del Ravenna, nell’ Olginate Crema e Bisceglie. Con i pugliesi ha totalizzato una media di 9,4 punti e 11 rimbalzi a gara. Due volte ha partecipato ai raduni dell’ Italia Under 20. Il tecnico dei brindisini Corbani potrà contare sul cestista nella prossima stagione, per cercare di raggiungere la salvezza e la qualificazione ai Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato il senegalese Fadilou Seck 26 anni dal Matelica. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Con i marchigiani in B, ha avuto una media di 9 punti e 7,6 rimbalzi a partita.