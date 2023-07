Dal 1 Agosto sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali ‘Problemas remix’, il nuovo singolo che porta la firma del rapper CASIMIRØ. Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises, affronta il tema dell'amore e l'importanza che hanno i rapporti sinceri e profondi.

‘’Problemas remix – spiega - ha un sound estivo e leggero e narra di un amore contemporaneo che si sviluppa, come tutti i rapporti attuali, intorno a soldi, oggetti, marchi e status symbol, ma che viaggia oltre gli schemi. Racconta di un amore che si struttura in un contesto sociale intriso di apparenza e superficialità, ma che a suo modo, sopravvive anche ai tempi che corrono. L'amore ha sempre fatto parte della mia vita sin da piccolo. Ero capace di idealizzare anche le situazioni ostili per via della mia indole da sognatore.