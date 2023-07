BARI - Ieri pomeriggio, un incidente sconvolgente ha avuto luogo all'interno del Policlinico di Bari. Un uomo, alla guida della sua utilitaria, ha perso il controllo della macchina all'interno della struttura ospedaliera, provocando danni e preoccupazione.Dopo aver travolto le plafoniere, l'auto ha preso velocità e si è alzata sulla rampa, finendo per schiantarsi contro il muro del reparto di Ortopedia e Traumatologia. L'impatto è stato violento e l'auto ha perso il paraurti nell'incidente.Fortunatamente, al momento dell'accaduto, nessuna persona si trovava sulla traiettoria dello schianto, evitando potenziali feriti aggiuntivi. Tuttavia, l'uomo alla guida dell'auto è rimasto ferito nell'incidente ed è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si presume che l'uomo abbia avuto un malore improvviso prima di perdere il controllo della sua auto. Questo malore potrebbe essere stato la causa scatenante dell'incidente all'interno dell'ospedale.Il personale del Policlinico di Bari ha risposto prontamente all'incidente, gestendo la situazione con tempestività e professionalità. Ora si sta cercando di ricostruire l'accaduto per capire meglio le cause dell'incidente e valutare eventuali misure preventive per evitare situazioni simili in futuro.L'incidente ha lasciato un'impronta di preoccupazione e apprensione tra i presenti nell'ospedale, ma la prontezza delle operazioni di soccorso e il fatto che nessun altro sia stato coinvolto nell'incidente sono elementi positivi che hanno contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi.Il Policlinico di Bari sta collaborando con le autorità competenti per portare avanti le indagini sull'incidente e garantire la sicurezza dei pazienti, del personale e dei visitatori all'interno della struttura ospedaliera.Questo episodio sottolinea l'importanza di essere sempre vigili e attenti alla guida, soprattutto in luoghi frequentati come ospedali e strutture pubbliche. La sicurezza stradale resta una priorità per evitare incidenti e garantire la protezione di tutti gli utenti della strada.