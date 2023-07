BARI - Ieri, due incidenti stradali hanno sconvolto il lungomare di Bari, con due centauri coinvolti in gravi collisioni con automobili, entrambi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso.Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio nella zona di San Giorgio, quando una moto è entrata in collisione con un'auto. La forza dell'impatto ha causato gravi lesioni al centauro, e il pronto intervento del 118 è stato fondamentale per trasportarlo immediatamente in ospedale in condizioni critiche.Pochi ore dopo, un secondo incidente ha avuto luogo nel tratto monumentale del lungomare Nazario Sauro. Anche in questo caso, una moto ha impattato contro un'auto, causando ferite gravi al motociclista coinvolto. Il personale medico del 118 è intervenuto tempestivamente e ha provveduto al trasporto del ferito in codice rosso all'ospedale più vicino.Entrambi i centauri hanno subito gravi conseguenze a causa degli incidenti, dimostrando ancora una volta la necessità di guidare in modo prudente e rispettoso delle norme del codice stradale, soprattutto quando si viaggia su due ruote. La velocità e l'attenzione al traffico sono fattori critici che possono fare la differenza tra la sicurezza e il rischio di incidenti gravi.Le autorità competenti stanno attualmente indagando per accertare le cause esatte degli incidenti e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Bari si stringe attorno ai feriti e alle loro famiglie, sperando in una pronta e completa guarigione.Gli incidenti di ieri servono come un monito per tutti i conducenti, affinché si guidi sempre con la massima attenzione, rispettando le regole della strada e mettendo al primo posto la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.Il rispetto delle norme del codice stradale, la prudenza e l'uso di dispositivi di sicurezza adeguati sono fondamentali per prevenire tragedie come queste. La sicurezza stradale è un impegno collettivo, e ogni conducente deve fare la propria parte per garantire un ambiente viario più sicuro per tutti.