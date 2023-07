TRANI - Trani è stata capitale del tango per quattro giorni celebrando al meglio la decima edizione dell’International Trani Tango, la kermesse che nel 2023 ha sancito ufficialmente la sua vocazione internazionale, tanto da cambiare il nome alla manifestazione rientrata quest'anno tra i grandi eventi della Regione Puglia. “Siamo davvero soddisfatti di questa edizione, abbiamo assistito a tanti eventi e accolto tanti ospiti, una settimana ricca di appuntamenti che vogliamo replicare e aumentare per la prossima edizione”, soddisfazione palpabile nelle parole di Giuseppe Ragno, organizzatore con Claudia Vernice (InMovimento) della kermesse dedicata al più famoso ballo argentino. “Ballerini arrivati da Hawaii, Cina, Brasile, Los Angeles e New York, Bielorussia e da ogni parte d’Europa hanno partecipato alle milonghe notturne, ai seminari con i maestri più prestigiosi al mondo, per noi è questo il risultato più importante”.“Siamo a Trani ma è come essere in Argentina” racconta Claudia Vernice, e aggiunge: “la magia del ballo e la bellezza della città di Trani scatenano emozioni in tutti noi, e restano nel cuore di chi arriva per la prima volta e decide non solo di tornare, ma di raccontarlo”. Vernice prosegue: “Il parterre di maestri ha raccolto l’eccellenza tra gli insegnanti di tango più importanti al mondo. Grande anche il contributo delle orchestre arrivate in Puglia dall’Argentina, che si sono sfidate proprio come come si fa in sudamerica, hanno regalato un’edizione indimenticabile. E grazie al nuovo palco di 400mq abbiamo potuto accogliere al meglio i tanti ballerini arrivati da ogni parte del mondo”.Un’edizione impreziosita dagli appuntamenti in programma in diverse zone del centro storico e del porto che hanno coinvolto tangueri professionisti e non a ballare ovunque grazie alle orchestre, ai talk, alle esibizioni di scuole di musica e interpretazioni teatrali. Un’edizione ricca partita in anticipo con il festoso arrivo in città di Pipi Piazzolla, nipote del grande Astor e sopraffino batterista di jazz che, oltre a conoscere la città, ha avuto modo di visitare la casa in cui hanno abitato i suoi avi prima di cercare fortuna in Argentina grazie al progetto “Radici” promosso da Pugliapromozione ed Enit Argentina.Menzione speciale per i direttori artistici Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero che hanno dato ancora una volta lustro alla kermesse con la raffinata direzione artistica, ed hanno inaugurato l’edizione numero dieci con lo spettacolo “Il Tango”. Con loro il parterre di insegnanti Vanessa Villalba e Facundo Pinero, Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Romano e Mariano Palazon, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Joe Corbata e Lucilla Cionci, e le cinque orchestre tra cui Orchestras Sonder Tango e Cuarteto Pichuco, e i quattro tj.